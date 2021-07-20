Стало известно, во сколько обошлась Олимпиада в Токио

Организация Олимпиады-2020 в Токио обошлась в 15,4 млрд долларов. Около 900 млн долларов из общей суммы пошли на создание безопасной среды из-за пандемии COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.

"Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесли правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов", - заявил генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто.

Он добавил, что из-за пандемии COVID и переноса на 2021 года бюджет Игр пересмотрели в сторону увеличения, и 900 млн долларов потратили на создание безопасной среды.

Отметим, для сравнения летняя Олимпиада в Пекине (2008) оценивается в 40 млрд долларов, Игры в Лондоне (2012) - в 17 млрд.