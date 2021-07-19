ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Медали для Олимпиады в Токио изготовили из переработанных смартфонов

Новина українською →
Токио, Понедельник 19 июля 2021 15:33
Медали для Олимпиады в Токио изготовили из переработанных смартфонов Фото: медали для Олимпиады-2020 изготовили из переработанных гаджетов (facebook.com OlympicStudiesCentre)
Автор: Дмитрий Левицкий

Для награждения спортсменов на Олимпийских играх в Токио изготовили медали из необычного материала. Медали для олимпийцев изготовили из сырья переработанных старых смартфонов и планшетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Для того, чтобы получить необходимое для изготовления медалей сырье, японские власти организовали сбор ненужной электроники. По всей стране разместили почти 4 тысячи приемных пунктов.

"Всего было собрано более 79 тонн неисправной техники, что включало более 6 миллионов одних только мобильных телефонов", - отметили в НОК.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2020 Олимпиада медаль
NEWS
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше