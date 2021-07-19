Медали для Олимпиады в Токио изготовили из переработанных смартфонов

Для награждения спортсменов на Олимпийских играх в Токио изготовили медали из необычного материала. Медали для олимпийцев изготовили из сырья переработанных старых смартфонов и планшетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины .

Для того, чтобы получить необходимое для изготовления медалей сырье, японские власти организовали сбор ненужной электроники. По всей стране разместили почти 4 тысячи приемных пунктов.

"Всего было собрано более 79 тонн неисправной техники, что включало более 6 миллионов одних только мобильных телефонов", - отметили в НОК.