МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Inside the Games .

Фраза из трех слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира.

Этот девиз в первоначальной форме "citius, fortius, altius" был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.

МОК решил изменить девиз, добавив слово "вместе" и теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".