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МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр

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Токио, Вторник 20 июля 2021 10:23
МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр Фото: утвержден новый девиз Олимпийских игр (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр. Тепер он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Inside the Games.

Фраза из трех слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира.

Этот девиз в первоначальной форме "citius, fortius, altius" был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году (с упоминанием авторства Дидона) и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК, вышедшего в июле 1894 года.

МОК решил изменить девиз, добавив слово "вместе" и теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

Напомним, первые украинские спортсмены прибыли на Олимпиаду в Токио.

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