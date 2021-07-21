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Стало відомо, хто понесе прапор України на відкритті Олімпіади-2020 в Токіо

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Київ, Середа 21 липня 2021 15:49
Стало відомо, хто понесе прапор України на відкритті Олімпіади-2020 в Токіо Фото: Олена Костевич і Богдан Нікішин понесуть прапор України на відкритті Олімпіади-2020 в Токіо (noc-ukr.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин понесуть прапор України на церемонії відкриття Олімпіади - 2020 в Токіо. Рішення приймалося загальнокомандних на зборах Національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК) України.

Таке рішення було прийнято на загальнокомандних зборах Олімпійської команди України.

У НОК відзначили, що вперше в історії проведення Олімпійських ігор країни-учасниці мають відразу два прапороносці - жінку і чоловіка. "Це пов'язано з активною позицією Міжнародного Олімпійського Комітету з відстоювання принципів гендерної рівності", - уточнили в комітеті.

"Ці ігри вже п'яті в моїй кар'єрі. Якщо відверто, то я завжди мріяла виконати цю почесну місію", - сказала Олена Костевич.

Богдан Нікішин своєю чергою подякував збірній за надану довіру і повагу. "Позитивно ставлюся до того, що буде два Прапороносці. Це прекрасна ініціатива і буде здорово, якщо це стане доброю традицією", - додав він.

Олімпійські ігри 2020 стартують в Токіо 23 липня. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах). Хто саме боротиметься за медалі - у матеріалі РБК-Україна.

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