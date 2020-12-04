Стало известно об обысках в структурах Гройсмана по делу "Укрбуда" Микитася

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски по делу о взятках строительной компании "Укрбуд" в структурах бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook, отметив, что обыски прошли 1-2 декабря.

По его словам, показания против Гройсмана дал экс-владелец "Укрбуда" Максим Микитась.

"Укрбуд" в 2017-18 годах получила выгодные строительные подряды от правительства. Микитась передал НАБУ и САП свой телефон, документы и дал показания о госслужащих, которым он передавал взятки. Микитась дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заместителя начальника экспертного центра МВД Константина Дубоноса и против бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, и по этим лицам начаты немедленные следственные действия", - написал он.

Бутусов добавил, что согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 26 ноября, в сентябре 2017 года Микитась встретился с премьером Гройсманом и пообещал ему взятку в виде передачи нежилых помещений в жилом комплексе "Аристократы" в центре Киева, на улице Евгения Коновальца, 34.

"Помещения площадью около 2000 квадратных метров, оценивается на рынке не менее чем в 2 млн долларов. Согласно показаниям Микитася, помещения были переданы структурам Гройсмана 18 декабря 2017 года, и оформлены на Юрия Гыжко - предпринимателя из Винницкой области", - добавил журналист.

Кроме того, ссылаясь на свои источники, Бутусов подчеркнул, что в НАБУ и САП подтвердили факт соответствующего решения суда и проведения обысков.

Как писало РБК-Украина, в среду, 2 декабря, Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату и экс-главе строительной компании "Укрбуд" Максиму Микитасю. По решению суда он покинул СИЗО.

Ранее сообщалось, что Максим Микитась возместил 50 млн гривен ущерба по делу об афере с квартирами для Национальной гвардии.

Кроме того, с Микитася весной 2020 года взыскали 30 млн гривен залога.

Добавим, что в этом деле фигурирует бывший командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров. Весной прошлого года он был арестован, но вышел на свободу под залог.