Стало відомо про обшуки у структурах Гройсмана у справі "Укрбуду" Микитася

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у справі про хабарі будівельної компанії "Укрбуд" в структурах колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook, зазначивши, що обшуки пройшли 1-2 грудня.

За його словами, свідчення проти Гройсмана дав екс-власник "Укрбуду" Максим Микитась.

"Укрбуд" у 2017-18 роках отримала вигідні будівельні підряди від уряду. Микитась передав НАБУ і САП свій телефон, документи і дав свідчення про держслужбовців, яким він передавав хабарі. Микитась дав свідчення проти заступника глави Офісу президента Олега Татарова, заступника начальника експертного центру МВС Костянтина Добоноса та проти колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, і по цим особам розпочато негайні слідчі дії", - написав він.

Бутусов додав, що згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 26 листопада, у вересні 2017 року Микитась зустрівся з прем'єром Гройсманом і пообіцяв йому хабар у вигляді передачі нежитлових приміщень в житловому комплексі "Аристократи" в центрі Києва, на вулиці Євгена Коновальця, 34.

"Приміщення площею близько 2000 квадратних метрів оцінюються на ринку не менше ніж у 2 млн доларів. Згідно зі свідченнями Микитася, приміщення були передані структурам Гройсмана 18 грудня 2017 року, і оформлені на Юрія Гижка - підприємця з Вінницької області", - додав журналіст.

Крім того, посилаючись на свої джерела, Бутусов підкреслив, що в НАБУ і САП підтвердили факт відповідного рішення суду та проведення обшуків.

Як писало РБК-Україна, у середу, 2 грудня, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому народному депутату і екс-главі будівельної компанії "Укрбуд" Максиму Микитасю. За рішенням суду він залишив СІЗО.

Раніше повідомлялося, що Максим Микитась відшкодував 50 млн гривень збитку по справі про афери з квартирами для Національної гвардії.

Крім того, з Микитася навесні 2020 року стягнули 30 млн гривень застави.

Додамо, що у цій справі фігурує колишній командувач Національної гвардії Юрій Аллеров. Навесні минулого року він був заарештований, але вийшов на свободу під заставу.