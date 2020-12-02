Микитась возместил 50 млн гривен ущерба по делу об афере с Нацгвардией

Фото: Максим Микитась (facebook com maxim mikitas)

Бывший народный депутат и экс-глава строительной компании "Укрбуд" Максим Микитась Микитась возместил 50 млн гривен ущерба по делу об афере с квартирами для Национальной гвардии. Общая сумма ущерба была определена на уровне 81,64 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Сообщается, что в этом деле арестовано имущество подозреваемых на более 300 млн гривен, а также взыскан залог в 30 млн гривен за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.

Микитасю и еще семерым фигурантам инкриминируется организация схемы, которая нанесла более 81 млн гривен ущерба Национальной гвардии. Ранее стороны заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей воинской части на Печерске. В обмен на земельный участок площадью около 1 гектара в центре Киева Национальная гвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 парковочных мест.

Но в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым НГУ отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти на 81,64 млн гривен меньше стоимости квартир, которые должна была получить НГУ на старте договоренностей.

Напомним, в этом деле фигурирует экс-командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров. Весной 2019 года он был арестован, но вышел на свободу под залог.

Отметим, с Микитася весной 2020 года взыскали 30 млн гривен залога.