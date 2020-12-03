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Бывшего нардепа Микитася выпустили из СИЗО

Киев, Четверг 03 декабря 2020 12:41
Бывшего нардепа Микитася выпустили из СИЗО
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim mikitas)
Автор: Олег Черныш, Лера Полищук

В среду, 2 декабря, Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату и экс-главе строительной компании "Укрбуд" Максиму Микитасю. По решению суда он покинул СИЗО.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в антикоррупционных органах.

"Да, Микитасю 2 декабря изменили меру пресечения", - сообщил он.

По словам собеседника, Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство САП и отпустил Микитася из СИЗО под домашний арест. Такое решение принято в связи с тем, что подозреваемый пошел на сделку со следствием.

Напомним, Максим Микитась подозревается в организации схемы по завладению 82 млн гривен при махинациях с квартирами для Национальной гвардии. "Укрбуд" и НГУ заключили соглашение о возведении на территории бывшей военной части на Печерске в Киеве жилого дома. Национальная гвардия должна была получить в нем 50 квартир и 30 парковочных мест. Вместо этого в Нацгвардии решили обменять жилье и парковку в центре на окраину города. Разница в стоимости объектов составила 82 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Максим Микитась возместил 50 млн гривен ущерба по делу об афере с квартирами для Национальной гвардии.

Кроме того, с Микитася весной 2020 года взыскали 30 млн гривен залога.

Добавим, что в этом деле фигурирует бывший командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров. Весной прошлого года он был арестован, но вышел на свободу под залог.

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Новости Украины Общество МикитасьНацгвардияущерб

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