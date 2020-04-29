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ВАКС взыскал с Микитася 30 млн залога

Новости » Политика     29.04.2020 - 19:28
ВАКС взыскал с Микитася 30 млн залога
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

Ранее ВАКС отказался арестовывать бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 30 млн гривен залога, внесенного бывшим президентом "Укрбуда" Максимом Микитасем в деле о злоупотреблениях недвижимостью Национальной гвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Отмечается, что ранее суд взыскал 35 млн гривен залога с "короля контрабанды" за нарушение обязательств во время действия меры пресечения.

"Это первые в истории нашей страны случаи взыскания залогов такого размера. Офис президента искренне верит, что вскоре граждане Украины увидят и первые приговоры по делам о топ-коррупции. Ведь ВАКС был создан именно для преодоления коррупции среди чиновников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВАКС отказался арестовывать бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася. Суд отказал прокурору САП в применении к Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, ВАКС взыскал с экс-нардепа Микитася 80 млн гривен за нарушение условий выхода под залог. Также к Микитасю была применена мера пресечения в виде залога в 100 млн гривен с возложением определенных обязанностей.

Как известно, Микитась проходит подозреваемым в организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве. Речь идет о сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Юрием Аллеровим. По версии следствия, подконтрольный Микитасю застройщик строил жилой комплекс на территории, закрепленной за Нацгвардией, при условии, что часть квартир отдадут военнослужащим. Впоследствии вместо квартир в центре Киева военным предложили квартиры в другом районе, цены на жилье в котором гораздо ниже.

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