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Стало известно, когда министры ЕС обсудят визовые санкции для россиян

Фото: министры ЕС обсудят визовые ограничения для россиян 31 августа (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Европейского союза обсудят визовые санкции для граждан России на встрече 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Еврокомиссии Аниту Гиппер на брифинге.

Она отметила, что главы МИД встретятся в Праге в последний день лета, где и обсудят визовые ограничения.

"Я бы хотела напомнить, что 31 августа у нас будет официальная встреча министров иностранных дел ЕС в Праге. Дискуссии там коснутся также вопроса виз россиян, путешествующих в ЕС", - заявила Гиппер.

Спикер также добавила, что Еврокомиссия при обсуждении будет продвигать единое решение на уровне ЕС, поскольку лишь часть стран пока приостановила выдачу виз.

"Основываясь на последней информации, которую мы получили от государств-членов, визовая активность полностью не остановлена, в частности гуманитарные случаи прорабатываются", - сказала она.

По словам Гиппер, еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон посетит Латвию и Финляндию в начале сентября, чтобы обсудить визовые ограничения для россиян.

Напомним, ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Литве, Латвии, Польши, Финляндии и Чехии.

При этом указанные страны хотят, чтобы запрет ввели на уровне Евросоюза.

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