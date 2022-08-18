Стало известно, когда министры ЕС обсудят визовые санкции для россиян

Она отметила, что главы МИД встретятся в Праге в последний день лета, где и обсудят визовые ограничения.

"Я бы хотела напомнить, что 31 августа у нас будет официальная встреча министров иностранных дел ЕС в Праге. Дискуссии там коснутся также вопроса виз россиян, путешествующих в ЕС", - заявила Гиппер.

Спикер также добавила, что Еврокомиссия при обсуждении будет продвигать единое решение на уровне ЕС, поскольку лишь часть стран пока приостановила выдачу виз.

"Основываясь на последней информации, которую мы получили от государств-членов, визовая активность полностью не остановлена, в частности гуманитарные случаи прорабатываются", - сказала она.

По словам Гиппер, еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон посетит Латвию и Финляндию в начале сентября, чтобы обсудить визовые ограничения для россиян.