Стало відомо місцезнаходження Колеснікової

Фото: Марія Колеснікова (news.tut)

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова заарештована. Вона знаходиться в СІЗО № 1 на Володарського.

Про це повідомив батько Марії Олександр Колесніков, передає TUT.BY.

Зазначимо, вчора Марію Колеснікову намагалися вивезти з країни.

"Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені і повідомив, що вона арештована. Запропонував привезти передачу", - сказав Колесніков.

Нагадаємо, вчора в Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Після цього стало відомо, що Роднеков і Кравцов справді в Україні, проте Колеснікову затримали на території Білорусі.

На кордоні Колеснікова пручалася і порвала паспорт. Кравцов вважає, що майже весь понеділок Колеснікова провела в КДБ.

Зазначимо, Олександр Лукашенко заявив, що Колеснікова була затримана за порушення правил перетину кордону.