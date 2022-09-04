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Стало известно количество ракет, выпущенных Россией по Украине с начала войны

Новина українською →
Украина, Воскресенье 04 сентября 2022 11:34
Стало известно количество ракет, выпущенных Россией по Украине с начала войны Фото: в Украине посчитали колиество ракет, выпущенных РФ по Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

3,5 тысяч ракет Россия выпустила по Украине с начала полномасштабного военного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, обнародованные министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Русланом Стрелцом, пишет СтратКом ВСУ.

По его словам, взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны.

"Около 200 тысяч квадратных километров территории нашей страны нуждается в разминировании", - добавил он.

При этом за полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тысяч боеприпасов и более 2 тысяч авиабомб.

5 фактов о пусках ракет РФ по территории Украины

Как сообщалось, украинские военные сегодня утром сбили две вражеские ракеты в Днепропетровской и Николаевской областях.

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