Стало известно количество ракет, выпущенных Россией по Украине с начала войны
3,5 тысяч ракет Россия выпустила по Украине с начала полномасштабного военного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, обнародованные министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Русланом Стрелцом, пишет СтратКом ВСУ.
По его словам, взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны.
"Около 200 тысяч квадратных километров территории нашей страны нуждается в разминировании", - добавил он.
При этом за полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тысяч боеприпасов и более 2 тысяч авиабомб.
5 фактов о пусках ракет РФ по территории Украины
- Единственной областью в Украине, где не было прилетов с начала полномасштабного российского вторжения, является Черновицкая. Больше всего от атак пострадали Луганская и Донецкая области.
- От 50 до 70% российских ракет сбивается средствами ПВО Украины как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями.
- Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине.
- Целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины является желание врага обеспечить себе "мнимые победы".
- С начала полномасштабной войны русские оккупационные войска чаще всего били по Изюму Харьковской области. Враг нанес по городу 476 ракетных ударов, уничтожив его до основания.
Как сообщалось, украинские военные сегодня утром сбили две вражеские ракеты в Днепропетровской и Николаевской областях.
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