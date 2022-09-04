Стало известно количество ракет, выпущенных Россией по Украине с начала войны

Фото: в Украине посчитали колиество ракет, выпущенных РФ по Украине (Getty Images)

3,5 тысяч ракет Россия выпустила по Украине с начала полномасштабного военного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, обнародованные министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Русланом Стрелцом, пишет СтратКом ВСУ.

По его словам, взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны. "Около 200 тысяч квадратных километров территории нашей страны нуждается в разминировании", - добавил он. При этом за полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тысяч боеприпасов и более 2 тысяч авиабомб. 5 фактов о пусках ракет РФ по территории Украины Единственной областью в Украине, где не было прилетов с начала полномасштабного российского вторжения, является Черновицкая. Больше всего от атак пострадали Луганская и Донецкая области.

От 50 до 70% российских ракет сбивается средствами ПВО Украины как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями.

Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине.

Целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины является желание врага обеспечить себе "мнимые победы".

С начала полномасштабной войны русские оккупационные войска чаще всего били по Изюму Харьковской области. Враг нанес по городу 476 ракетных ударов, уничтожив его до основания.