Стала відома кількість ракет, випущених Росією по Україні з початку війни
3,5 тисячі ракет Росія випустила по Україні з початку повномасштабного військового вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, оприлюднені міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрілцем, пише СтратКом ЗСУ.
За його словами, вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни.
"Близько 200 тисяч квадратних кілометрів території нашої країни потребує розмінування", - додав він.
При цьому за півроку повномасштабної війни піротехніки ДСНС знешкодили більш ніж 186 тисяч боєприпасів та понад 2 тисячі авіабомб.
5 фактів про пуски ракет РФ по території України
- Єдиною областю в Україні, де не було "прильотів" від початку повномасштабного російського вторгнення, є Чернівецька. Найбільше ж від атак постраждали Луганська та Донецька області.
- Від 50 до 70% російських ракет збивається засобами ППО України, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.
- Росія застосувала усі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні.
- Метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги".
- З початку повномасштабної війни російські окупаційні війська найчастіше били по Ізюму Харківської області. Ворог завдав по місту 476 ракетних ударів, знищивши його дощенту.
Як повідомлялося, українські військові сьогодні вранці збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.
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