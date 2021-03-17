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Стало известно, кто именно был полностью вакцинирован в Украине

Автор: Юлия Струк

В Украине полностью был вакцинирован только один человек. Это врач, которая работала по контракту в Мальдивской республике.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в своем Facebook.

"Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. Вторую дозу вакцины против COVID-19 получила врач, которая работала по контракту в Мальдивской республике, где и получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield)", - информирует Минздрав.

Напомним, в Украине сделали прививку от коронавируса еще 9840 людям. Также появился первый человек, который получил две дозы вакцины.

С начала кампании привили 71 923 украинца.

За сутки наибольшее число привитых зафиксировали в Киеве (840 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее число привитых в Донецкой области, а наименьшее - в Житомирской области.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине могут вакцинировать 14 тысяч человек в день. Пока вышли на показатель более 9 тысяч привитых.

Также министр рассказал, были ли зафиксированы в Украине случаи тромбоза у привитых вакциной компании AstraZeneca.

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