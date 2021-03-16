В Украине не было случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca, - Степанов

В Украине не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы COVID-вакцины AstraZeneca (Covishield). В целом у привитых были только легкие реакции на прививку.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что небольшой уход после вакцинации требовался только для двух привитых.

"У нас зафиксировано 362 побочные реакции. Это легкие реакции, только двое требовали ухода медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было", - сказал Степанов.