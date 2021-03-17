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В Украине вакцинировали от COVID еще 9840 лиц, одному человеку ввели две дозы

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 09:48
В Украине вакцинировали от COVID еще 9840 лиц, одному человеку ввели две дозы Фото: вакцинация (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сделали прививку от коронавируса еще 9840 людям. Также появился первый человек, который получил две дозы вакцины.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как сообщается, с начала кампании привили 71 923 лица.

"9 840 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинированы 1 дозой - 9 839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 1 лица", - говорится в сообщении.

За сутки наибольшее число привитых зафиксировали в Киеве (840 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее число привитых в Донецкой области, а наименьшее - в Житомирской области.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область - 480 прививок;
  • Волынская область - 130 прививок;
  • Днепропетровская область - 390 прививок;
  • Донецкая область - 640 прививок;
  • Житомирская область - 170 прививок;
  • Закарпатская область - 160 прививок;
  • Запорожская область - 250 прививок;
  • Ивано-Франковска область - 610 прививок;
  • Киевская область - 440 прививок;
  • Кировоградская область - 240 прививок;
  • Луганская область - 460 прививок;
  • Львовская область - 590 прививок;
  • г. Киев - 840 прививок;
  • Николаевская область - 270 прививок;
  • Одесская область - 450 прививок;
  • Полтавская область - 470 прививок;
  • Ровенская область - 260 прививок;
  • Сумская область - 340 прививок;
  • Тернопольская область - 600 прививок;
  • Харьковская область - 370 прививок;
  • Херсонская область - 700 прививок;
  • Хмельницкая область - 280 прививок;
  • Черновицкая область - 190 прививок;
  • Черниговская область - 340 прививок;
  • Черкасская область - 170 прививок.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что в Украине могут вакцинировать 14 тысяч человек в день. Пока вышли на показатель более 9 тысяч привитых.

Также Степанов рассказал, были ли зафиксированы в Украине случаи тромбоза у привитых вакциной компании AstraZeneca.

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