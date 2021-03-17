В Украине вакцинировали от COVID еще 9840 лиц, одному человеку ввели две дозы
В Украине сделали прививку от коронавируса еще 9840 людям. Также появился первый человек, который получил две дозы вакцины.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как сообщается, с начала кампании привили 71 923 лица.
"9 840 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинированы 1 дозой - 9 839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 1 лица", - говорится в сообщении.
За сутки наибольшее число привитых зафиксировали в Киеве (840 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее число привитых в Донецкой области, а наименьшее - в Житомирской области.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область - 480 прививок;
- Волынская область - 130 прививок;
- Днепропетровская область - 390 прививок;
- Донецкая область - 640 прививок;
- Житомирская область - 170 прививок;
- Закарпатская область - 160 прививок;
- Запорожская область - 250 прививок;
- Ивано-Франковска область - 610 прививок;
- Киевская область - 440 прививок;
- Кировоградская область - 240 прививок;
- Луганская область - 460 прививок;
- Львовская область - 590 прививок;
- г. Киев - 840 прививок;
- Николаевская область - 270 прививок;
- Одесская область - 450 прививок;
- Полтавская область - 470 прививок;
- Ровенская область - 260 прививок;
- Сумская область - 340 прививок;
- Тернопольская область - 600 прививок;
- Харьковская область - 370 прививок;
- Херсонская область - 700 прививок;
- Хмельницкая область - 280 прививок;
- Черновицкая область - 190 прививок;
- Черниговская область - 340 прививок;
- Черкасская область - 170 прививок.
Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что в Украине могут вакцинировать 14 тысяч человек в день. Пока вышли на показатель более 9 тысяч привитых.
Также Степанов рассказал, были ли зафиксированы в Украине случаи тромбоза у привитых вакциной компании AstraZeneca.