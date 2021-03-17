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Стало відомо, хто саме був повністю вакцинований в Україні

Автор: Юлія Струк

В Україні повністю була вакцинована лише одна особа. Це лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській республіці.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я у своєму Facebook.

"Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 1 особа. Другу дозу вакцини проти COVID-19 отримала лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській республіці, де й отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield)", - інформує МОЗ.

Нагадаємо, в Україні зробили щеплення від коронавірусу ще 9840 людям. Також з'явилася перша людина, яка отримала дві дози вакцини.

З початку кампанії прищепили 71 923 українців.

За добу найбільшу кількість щеплених зафіксували в Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільше число щеплених у Донецькій області, а найменше - в Житомирській області.

Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні можуть вакцинувати 14 тисяч осіб на день. Поки вийшли на показник понад 9 тисяч щеплених.

Також міністр розповів, чи були зафіксовані в Україні випадки тромбозу у щеплених вакциною компанії AstraZeneca.

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