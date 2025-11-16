Сталін був би вже у Берліні: Стубб жорстко поглузував з Путіна та його "здобутків"

Російський диктатор Володимир Путін за чотири роки не зміг досягти більшого, аніж сумнівні "територіальні здобутки" ціною величезних жертв. Радянський диктатор Йосип Сталін за ті ж чотири роки взяв Берлін.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю президента Фінляндії Александера Стубба для Associated Press.
Стубб висміяв усі "здобутки" РФ з лютого 2022 року. Він зазначив, що росіяни за весь цей час так і не змогли дістатися Києва, між тим завершується четвертий рік війни.
При цьому Стубб нагадав, що диктатор СРСР Сталін, з яким іноді пропагандисти РФ порівнюють Путіна, за чотири роки розгромив нацистську Німеччину та взяв Берлін. А Путін до Києва не дійшов і вже не дійде.
"Через чотири роки Сталін був уже в Берліні, а Путін навіть не дістався Києва. І не дістанеться", - сказав фінський президент.
Зазначимо, що таку думку підтримує не тільки Стубб, але й президент США Дональд Трамп, з яким фінський лідер товаришує. Трамп, до речі, ще 23 вересня порівнював Росію з "паперовим тигром", оскільки вона безцільно воює вже понад три роки.
Заява про "паперового тигра" викликала у Путіна істерику вперемішку з погрозами на адресу НАТО. Це призвело до того, що російського диктатора висміяли ще й у Європі.
За підрахунками ЗМІ та аналітиків, російський наступ в Україні, що почався навесні 2025 року, обернувся малими здобутками великою ціною. Не менше 100 тисяч росіян було ліквідовано Збройними силами України, натомість РФ захопила 0,4% української території.
З листопада 2022 року - коли завершилися великі контрнаступи ЗСУ - та по кінець серпня 2025 року РФ змогла загалом окупувати 5842 кв. км української території. Це приблизно 0,96% території України. При цьому росіяни зазнали шалених втрат - майже мільйон росіян було вбито, важко поранено, зникло безвісти, або потрапило у полон. Таким чином, розхід живої сили на захоплення квадратного кілометра в російських окупантів склав 171 голову (171 росіянин / 1 кв. км).