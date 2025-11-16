Сталин был бы уже в Берлине: Стубб жестко посмеялся над Путиным и его "достижениями"

Стубб высмеял все "достижения" РФ с февраля 2022 года. Он отметил, что россияне за все это время так и не смогли добраться до Киева, между тем завершается четвертый год войны.

При этом Стубб напомнил, что диктатор СССР Сталин, с которым иногда пропагандисты РФ сравнивают Путина, за четыре года разгромил нацистскую Германию и взял Берлин. А Путин до Киева не дошел и уже не дойдет.

"Через четыре года Сталин был уже в Берлине, а Путин даже не добрался до Киева. И не доберется", - сказал финский президент.