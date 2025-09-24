Стали відомі всі ключові зустрічі Зеленського на Генасамблеї ООН

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України після розмови з Трампом сказав журналістам, що Трамп почав менше довіряти російському диктатору Володимиру Путіну через його недостовірну інформацію про ситуацію в Україні.

Після зустрічі у своїй соцмережі Truth Social Трамп висловив впевненість, що Україна здатна відвоювати всі захоплені Росією території.

Хоча раніше Трамп неодноразово заявляв, що Україні доведеться поступитися територіями.

У відповідь президент України назвав таку заяву дуже "позитивним сигналом".