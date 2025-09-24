UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Стали відомі всі ключові зустрічі Зеленського на Генасамблеї ООН

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Лідера України Володимира Зеленського чекає низка важливих двосторонніх зустрічей із президентами, генсеком НАТО та представниками міжнародних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар речника президента України Сергія Никифорова журналістам.

Глава держави візьме участь у загальних дебатах Генеральної асамблеї о 16:15 за київським часом. 

Після виступу президент проведе низку переговорів з:

  • президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою,

  • генеральним секретарем Організації американських держав Альбертом Рамдіном,

  • президентом Анголи Жуаном Лоренсом,

  • президентом Панами Хосе Муліно.

Зеленський також зустрінеться з Генральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і візьме участь у П’ятому саміті Міжнародної Кримської платформи.

Заплановані переговори з королем Швеції Карлом XVI Густавом і президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа.

Президент України проведе зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, членами Сенату США і Палати представників. Також він зустрінеться із представниками єврейських організацій США, керівництвом провідних американських компаній і українською громадою в США.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, 23 вересня, на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України після розмови з Трампом сказав журналістам, що Трамп почав менше довіряти російському диктатору Володимиру Путіну через його недостовірну інформацію про ситуацію в Україні.

Після зустрічі у своїй соцмережі Truth Social Трамп висловив впевненість, що Україна здатна відвоювати всі захоплені Росією території.

Хоча раніше Трамп неодноразово заявляв, що Україні доведеться поступитися територіями.

У відповідь президент України назвав таку заяву дуже "позитивним сигналом".

Володимир ЗеленськийООН