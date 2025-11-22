Зеленський про перемовини у Швейцарії: наша делегація знає, як захищати інтереси України

Між Україною та партнерами відбудуться консультації щодо досягнення миру. І українська делегація знає, як захищати інтереси нашої країни і не допустити нове вторгнення РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

"Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси та що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні - так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу й проти інших народів також", - сказав глава держави.

Зеленський поінформував, що підписав указ про склад делегації та затвердив усі відповідні директиви.

Також глава держави наголосив, що зараз йдеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа.

Зокрема, він підкреслив, що треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду і прощення.

"Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці й на справедливості. І це відчуття не тільки моє – я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі", - резюмував Зеленський.