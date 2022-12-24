Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни

"Байрактари"

Турецькі бойові безпілотники Bayraktar TB2 стали хітом перших місяців оборони, коли інтернет заполонили відео роботи по позиціях ворога, його бронетехніці і так далі. Наприклад, при звільненні острова Зміїний успішно атакували російські гелікоптери, морський флот та засоби ППО.

На початок повномасштабного вторгнення Україна мала лише16 одиниць. Після цього було отримано не менше 50 нових дронів для створення ешелону постійного моніторингу і розвідки та підвищення ударних можливостей. Крім того, на безпілотники збирали гроші волонтери в Україні, Польщі та інших країнах, але турецький виробник Baykar Makina після таких акцій передавав їх безоплатно.

HIMARS

Влітку українська армія почала одержувати американські високомобільні ракетно-реактивні системи HIMARS. За даними Пентагону, станом на сьогодні загалом було передано не менше 38 одиниць. Дальнобійна артилерія змогла нівелювати перевагу росіян на деяких напрямках.

Фото: Україна отримала кілька десятків систем HIMARS (GettyImages)

Стандартні боєприпаси для HIMARS дозволяють бити по цілям на відстані від 40 до 80 км. Ці системи багато в чому допомогли звільнити райони Харківської та Херсонської областей, а сьогодні тримають у напрузі тили противника на окупованій території.

Українська сторона сподівається отримати ракети ATACMS для цих систем, якими можна вражати цілі на відстані 300 км. Але нещодавно стало відомо, що передані одиниці спеціально модифіковані і не зможуть стріляти такими боєприпасами. Це було зроблено нібито для запобігання ударам по Російській Федерації.

Американські M270 MLRS, німецькі MARS та французькі LRU

Усе це універсальні ракетні установки, які використовуються як реактивні системи залпового вогню. Французькі LRU, як і німецькі MARS є європейськими варіантами американської M270 MLRS.

Вагомих відмінностей між ними немає, вони славляться "хірургічною" точністю, а від HIMARS відрізняються наявністю гусеничної платформи та вдвічі більшим пакетом боєприпасів. Здатні вражати цілі на відстані до 70 км.

Самохідна артилерія - PzH 2000, Caesar, AHS Krab та Zuzana 2

Західні союзники передали Україні десятки одиниць самохідної артилерії, зокрема сучасних зразків. Німецькі PzH 2000 використовують артилерійські постріли роздільної зарядки, дальність стрільби стандартним боєприпасом - 30 км.

Французькі Caesar мають довжину ствола 52 калібру, боєзапас на 18 снарядів та скорострільність 6 пострілів наа хвилину. Здатні використовувати всю номенклатуру натовських 155-мм боєприпасів.

Десятки гаубиць AHS Krab польського виробництва зарекомендували себе з найкращого боку. Установка може стріляти зі швидкістю 6 пострілів наа хвилину або серіями по 3 постріли за 10 секунд. Максимальна дальність ураження цілі - 40 км. Розгортається на позиції за 30 секунд.

Словацька Zuzana 2 теж б'є на 40 км, здатна вести вогонь високоточними боєприпасами з відхиленням від цілі лише 1-2 метри. Зазначимо, що найближчі за характеристиками російські САУ "Мста-С" здатні вражати цілі на відстані до 25 км. Тому західні зразки забезпечують помітну перевагу українським військам.

Захисники неба

Російські ракетні атаки на енергетику України прискорили постачання сучасних ППО. На даний момент на озброєнні з'явилося близько десятка західних комплексів різних найменувань. Розглянемо найцікавіші.

IRIS-T

Найсучасніший зенітно-ракетний комплекс з Німеччини, якого немає на озброєнні навіть у німецької армії. ЗСУ першими у світі отримали цю систему та успішно застосовують її в бойових умовах. Згідно зі статистикою, IRIS-T збиває 9 з 10 ракет противника. Максимальна дальність - 40 км, висота - до 20 км. Головна особливість - високоманеврена ракета, яка здатна відрізняти ціль від теплових пасток.

Фото: система протиповітряної оборони IRIS-T (wikimedia.org)

На сьогоднішній день у розпорядженні України є одна така система, але найближчим часом Берлін поставить ще три одиниці. Докладніше про них - в окремому матеріалі РБК-Україна.

NASAMS

Минулого місяця Україна отримала від США два комплекси малої та середньої дальності NASAMS. Вони, у свою чергу, можуть збивати повітряні цілі на відстані до 25 км і на висоті до 15 км.

Фото: зенітно-ракетний комплекс NASAMS (GettyImages)

Наразі відомо, що Пентагон уклав контракт на постачання ще 6 комплексів NASAMS. Проте орієнтовно замовлення буде виконане у 2025 році. Паралельно західні союзники працюють над можливою передачею таких систем з Близького Сходу.

Докладніше про ці комплекси читайте у матеріалі "NASAMS для України: які комплекси для ЗСУ поставлять США і що про них потрібно знати".

HAWK

Не такі свіжі як перераховані вище засоби ППО. Україна отримала комплекси HAWK американського виробництва від Іспанії, також було анонсовано постачання від самих США.

Фото: системи ППО Hawk (flickr.com)

Максимальна дальність ураження сягає 40 км, висота - до 18 км. Останні зразки було знято з озброєння у 2002 році, але одна з переваг HAWK - це великі запаси ракет.

Crotale

Збройні сили отримали дві батареї ЗРК Crotale від Франції. Вони працюють на малих висотах. Дальність ураження цілі - до 10 км, висота - до 5 км. Комплекс можна використовувати для знищення літаків і гелікоптерів противника на низьких висотах, а також крилатих ракет або дронів.

Зазначимо, на сьогодні немає даних щодо ефективності застосування цих систем в Україні. Докладніше про характеристики читайте у матеріалі "Гримуча змія" на варті українського неба. На що здатні французькі ЗРК Crotale.

І одна з головних новин - Україна отримає американські системи Patriot . Днями США оголосили пакет військової допомоги майже на 2 млрд доларів, до якого вперше увійде батарея "патріотів".

Українська сторона сподівається, що це лише початок і США, а також інші партнери підтримають цей почин. Поки невідомо, коли Patriot заступлять на бойове чергування, оскільки спочатку українські екіпажі мають пройти навчання в третій країні. Очікується, що тренування розпочнуться найближчим часом, але весь процес може тривати кілька місяців.

Тим не менш, Patriot може значно посилити обороноздатність України, оскільки є системою протиракетної оборони. З їхньою допомогою з'явиться можливість збивати навіть балістичні ракети, перед якими поки що наші ППО майже безсилі.

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Західні озброєння прямо зараз роблять різницю на полі бою. Російська пропаганда намагається применшити їхній вплив на ситуацію на фронті, проте крайні досягнення ЗСУ якраз доводять протилежне.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спрогнозував, що після перемоги українська армія стане найпотужнішою в Європі. Наблизити цей факт можуть прискорені постачання таких та ще більш передових озброєнь у необхідних кількостях.