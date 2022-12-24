Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны

"Байрактары"

Турецкие боевые беспилотники Bayraktar TB2 стали хитом первых месяцев обороны, когда интернет заполонили видео работы по позициям врага, его бронетехнике и так далее. Например, при освобождении острова Змеиный успешно атаковали российские вертолеты, морской флот и средства ПВО.

К началу полномасштабного вторжения Украина располагала всего 16 единицами. После были получены не менее 50 новых дронов для создания эшелона постоянного мониторинга и разведки и повышения ударных возможностей. Кроме того, на беспилотники собирали деньги волонтеры в Украине, Польше и других странах, но турецкий производитель Baykar Makina после таких акций передавал их безвозмездно.

HIMARS

Летом украинская армия начала получать американские высокомобильные ракетно-реактивные системы HIMARS. По данным Пентагона, по состоянию на сегодня в общей сложности было передано не менее 38 единиц. Дальнобойная артиллерия смогла нивелировать преимущество россиян на некоторых направлениях.

Фото: Украина получила несколько десятков систем HIMARS (GettyImages)

Стандартные боеприпасы для HIMARS позволяют бить по целям на расстоянии от 40 до 80 км. Данные системы во многом помогли освободить районы Харьковской и Херсонской областей, а сегодня держат в напряжении тылы противника на оккупированной территории.

Украинская сторона надеется получить ракеты ATACMS для этих систем, которыми можно поражать цели на расстоянии до 300 км. Но недавно стало известно, что переданные единицы были специально модифицированы и не смогут стрелять такими боеприпасами. Это было сделано якобы для предотвращения ударов по Российской Федерации.

Американские M270 MLRS, немецкие MARS и французские LRU

Все это универсальные ракетные установки, которые используются в качестве реактивных систем залпового огня. Французские LRU, как и немецкие MARS, являются европейскими вариантами американской M270 MLRS.

Весомых отличий между ними нет, они славятся "хирургической" точностью, а от HIMARS отличаются наличием гусеничной платформы и вдвое большим пакетом боеприпасов. Способны поражать цели на расстоянии до 70 км.

Самоходная артиллерия - PzH 2000, Caesar, AHS Krab и Zuzana 2

Западные союзники передали Украине десятки единиц самоходной артиллерии, в том числе современных образцов. Немецкие PzH 2000 используют артиллерийские выстрелы раздельной зарядки, дальность стрельбы стандартным боеприпасом - 30 км.

Французские Caesar имеют длину ствола 52 калибра, боезапас на 18 снарядов и скорострельность 6 выстрелов в минуту. Способны использовать всю номенклатуру натовских 155-мм боеприпасов.

Десятки гаубиц AHS Krab польского производства зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Установка может стрелять со скоростью 6 выстрелов в минуту или сериями по 3 выстрела за 10 секунд. Максимальная дальность поражения цели - 40 км. Разворачивается на позиции за 30 секунд.

Словацкие Zuzana 2 тоже бьют на 40 км, способна вести огонь высокоточными боеприпасами с отклонением от цели всего 1-2 метра. Отметим, ближайшие по характеристиками российские САУ "Мста-С" способны поражать цели на расстоянии до 25 км. Поэтому западные образцы обеспечивают заметное преимущество украинским войскам.

Защитники неба

Российские ракетные атаки на энергетику Украины ускорили поставки современных ПВО. На данный момент на вооружении появилось около десятка западных комплексов различных наименований. Рассмотрим наиболее интересные.

IRIS-T

Самый современный зенитно-ракетный комплекс из Германии, которого нет на вооружении даже у немецкой армии. ВСУ первыми в мире получили данную систему и успешно применяют ее в боевых условиях. Согласно статистике, IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет противника. Максимальная дальность - 40 км, высота - до 20 км. Главная особенность - высокоманевренная ракета, которая способно отличать цель от тепловых ловушек.

Фото: система противовоздушной обороны IRIS-T (wikimedia.org)

На сегодня в распоряжении Украины есть одна такая система, но в ближайшее время Берлин поставит еще три единицы. Подробнее о них - в отдельном материале РБК-Украина.

NASAMS

В прошлом месяце Украина получила от США два комплекса малой и средней дальности NASAMS. Они в свою очередь могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 25 км и на высоте до 15 км.

Фото: зенитно-ракетный комплекс NASAMS (GettyImages)

Известно, что Пентагон заключил контракт на поставку еще 6 комплексов NASAMS. Однако ориентировочно заказ будет выполнен в 2025 году. Параллельно западные союзники работают над возможной передачей таких систем с Ближнего Востока.

Подробнее об этих комплексах читайте в материале "NASAMS для Украины: какие комплексы для ВСУ поставят США и что о них нужно знать".

HAWK

Не такие свежие как вышеперечисленные средства ПВО. Украина получила комплексы HAWK американского производства от Испании, также были анонсированы поставки из самих США.

Фото: системы ПВО Hawk (flickr.com)

Максимальная дальность поражения достигает 40 км, высота - до 18 км. Последние образцы были сняты с вооружения в 2002 году, но одно из преимуществ HAWK - это большие запасы ракет.

Crotale

Вооруженные силы также получили две батареи ЗРК Crotale от Франции. Они работают на малых высотах. Дальность поражения цели - до 10 км, высота - до 5 км. Комплекс можно использовать для уничтожения самолетов и вертолетов противника на низких высотах, а также крылатых ракет или дронов.

Отметим, на сегодня нет данных об эффективности применения данных систем в Украине. Подробнее о характеристиках читайте в материале "Гремучая змея" на страже украинского неба. На что способны французские ЗРК Crotale".

И одна из главных новостей - Украина получит американские системы Patriot. На днях США объявили о выделении пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов, в который впервые войдет батарея "патриотов".

Украинская сторона надеется, что это только начало и США, а также другие партнеры поддержат данный почин. Пока неизвестно, когда Patriot заступят на боевое дежурство, поскольку сначала украинские экипажи должны пройти обучение в третьей стране. Ожидается, что тренировки начнутся в ближайшее время, но весь процесс может занять несколько месяцев.

Тем не менее Patriot может значительно усилить обороноспособность Украины, поскольку является системой противоракетной обороны. С их помощью появится возможность сбивать даже баллистические ракеты, перед которыми пока наши ПВО почти бессильны.

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Западные вооружения прямо сейчас делают разницу на поле боя. Российская пропаганда пытается приуменьшить их влияние на ситуацию на фронте, однако крайние достижения ВСУ как раз доказывают обратное.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, что после победы украинская армия станет самой мощной в Европе. Приблизить этот факт могут ускоренные поставки таких и еще более продвинутых вооружени в нужных количествах.