"Гримуча змія" на варті українського неба. На що здатні французькі ЗРК Crotale

Цього тижня у Франції відбулися присвячені Україні конференції, і українська сторона не прогавила можливості нагадати про запити на військову допомогу, у тому числі для захисту неба. При цьому на сьогодні вже поставлено французькі зенітно-ракетні комплекси Crotale, які мають посилити боротьбу проти повітряних цілей.

Про те, на що здатні ці засоби ППО, - у матеріалі РБК-Україна .

Скільки комплексів отримала Україна

Вперше про поставки ЗРК Crotale у Франції заговорили на початку жовтня. Тоді президент Еммануель Макрон анонсував пакет військової допомоги, до якого увійшли вони та шість додаткових самохідних гаубиць Caesar.

За кілька днів міністр оборони Себастьєн Лекорню зазначив, що Україні відправлять кілька батарей Crotale, які "будуть особливо корисні при повітряних бомбардуваннях і проти них".

І лише в середині листопада стало відомо, що Франція передала дві батареї. Точна кількість отриманих комплексів невідома, але, за даними місцевої преси, може йтися про 3-4 системи.

Сама французька армія мала на озброєнні 12 батарей або до 24 комплексів, тобто Україна отримала значну частину її запасів. При тому що кожен комплекс може оперувати 8 ракетами, одночасно ці ЗРК здатні тримати в готовності 24 або 32 ракети. З урахуванням характеру російських ударів це істотна кількість.

Що відомо про Crotale

Зенітний ракетний комплекс Crotale ("гримуча змія") є системою малої дальності. Вона розроблялася наприкінці 1960-х, першим замовником була Південна Африка, яка отримала свої ЗРК на початку 1970-х. Приблизно в цей час вони надійшли на озброєння французької армії.

Фото: нові Crotale NG здатні збивати різні цілі на малій дальності (twitter.com/ThalesDefence)

Вважається одним з найуспішніших з коли-небудь створених комплексів. Цей ЗРК виробляють понад 40 років, створено широкий спектр модифікацій, у тому числі наземний та корабельний варіанти. На сьогодні ці системи є в арсеналі 15 країн світу, серед яких Греція, Фінляндія, Південна Корея, Іран і Пакистан.

Crotale є системою точкового захисту, призначеною для прикриття таких об'єктів, як аеродроми, військові бази, склади боєприпасів тощо. Основне завдання - боротьба проти повітряних цілей у діапазоні середніх, малих та гранично малих висот.

Особливості комплексу

Ймовірно, українська сторона отримала нову версію Crotale NG (Next Generation). Вона базується на броньованому шасі Hotchkiss P4R 4x4 та оснащена кількома датчиками, розробленими компанією Thales. Саме ця версія призначена для ліквідації літаків з нерухомим крилом, ударних вертольотів, крилатих і тактичних ракет, а також безпілотників. У сукупності вона може виявляти до 30 і супроводжувати 12 цілей одночасно. Дальність виявлення становить 18,4 км.

Система здатна оцінювати повітряну ситуацію та загрози, має розширену дальність виявлення, ідентифікацію "свій-чужий", може автоматично захоплювати та відстежувати цілі за будь-якої погоди.

Crotale NG має радари та інфрачервоні сенсори. Причому різні підсистеми інтегровані в одній машині - це робить ЗРК Crotale надзвичайно мобільною платформою. Останнє оновлення також включає покращену тепловізійну камеру для надійної роботи вночі.

Які використовуються ракети

Комплекс оснащений ракетою системою "земля-повітря" малої дальності VT-1. Стандартна ракета важить 84,5 кг, здатна розвивати швидкість до 3,5 маху (1 190 м/с), вражати цілі на дальності до 11 км і на висоті до 5 500 метрів . Мінімальна дальність стрілянини – від 500 до 700 метрів.

Імовірність влучення ракети оцінюється у 80%; якщо з повітряної мети запущено відразу дві ракети, вона підвищується до 96%. VT-1 має високий рівень маневреності, відстань 8 км здатна подолати трохи більше ніж за 10 секунд.

Ракета має боєголовку сфокусованого вибуху та осколкової дії, бойова частина забезпечує радіус ураження 8 метрів.

Радари та інші сенсори

Блок управління вогнем та спостереження системи ППО оснащений мультисенсорним набором, який включає пасивну електрооптику та радар із вбудованою системою електронної протидії. Останній дозволяє вражати цілі при сильних перешкодах, димових завісах, а також іншому ворожому середовищі на полі бою (за умов ядерної, біологічної чи хімічної війни).

Ще один радіолокаційний радар має радіус дії до 30 км. Оптико-електронна система стеження включає тепловізійну камеру з подвійним полем зору та електронним збільшенням. Радіус дії – до 19 км.

Фото: Crotale NG виявляють цілі на відстані десятки кілометрів (twitter.com/ThalesDefence)

Усі функції ЗРК Crotale автоматизовані досягнення максимально короткої реакції між першим виявленням мети і запуском ракети. Зазвичай воно становить лише 6 секунд .

Перший ешелон української ППО

Передбачається, що з урахуванням нинішніх умов головною метою для ЗРК Crotale мають стати іранські дрони-камікадзе. Це дозволить звільнити дорогі ракети українських ППО для боротьби з іншими цілями.

Таким чином, французькі системи мають стати елементом першого ешелону оновленої протиповітряної оборони поряд з Gepard та ракетами Aspide та Stormer, які відповідають за безпеку на малій дальності.