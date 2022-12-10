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Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, - Кулеба

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Київ, Субота 10 грудня 2022 17:06
Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Після перемоги у розв'язаній Росією війні Україна матиме найпотужніші збройні сили в Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

"Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід і морально-психологічний стан, військове обладнання. З боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки", – зазначив Кулеба.

За його словами, у широкому сенсі східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору.

"Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту. І це станеться, я не сумніваюся", - наголосив глава МЗС України.

Раніше Кулеба заявив, що світ не розпадеться, якщо розпадеться Росія. Крім того, саме росіяни розвалять свою країну.

Також глава МЗС України зазначив, що президент РФ Володимир Путін все ще сподівається на перемогу у війні проти України і чекає на диво.

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