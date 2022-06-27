NASAMS для Украины: какие комплексы для ВСУ поставят США и что о них нужно знать

Украина может получить системы NASAMS в рамках военной помощи от США. Передовое ПВО средней и большой дальности позволит усилить защиту наших территорий от ракетных атак. Решение о передаче вооружения ожидается уже на этой неделе.

Что известно о комплексах NASAMS, и какие цели они могут поражать - подробно на РБК-Украина .

Что такое NASAMS

Норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - мобильная система противовоздушной обороны, используется для уничтожения целей на малых и средних высотах в любую погоду.

NASAMS был разработан компаниями Raytheon (США) и Kongsberg (Норвегия). С 1994 года находится на вооружении Норвегии. Также данный вид ЗРК используют армии США, Испании, Нидерландов, Финляндии, Литвы.

Система ПВО включает пусковые установки, в каждой из которых по 6 контейнеров с ракетами. Радиолокационная станция комплекса обеспечивает обзор на расстоянии до 75 километров и высоте до 40 километров, одновременно отслеживает до 60 целей.

Используемые для NASAMS ракеты (AIM-120) имеют высокую скорость (до 4900 км/ч) и маневренность. При запуске с земли способны поражать цели на расстоянии от 20 до 40 км. Высота поражения - до 16 км. При запуске с воздуха такие ракеты имеют дальность от 55 до 180 км.

Тактической единицей ЗРК является батарея - три огневых взвода с 54 ракетами. Все ракеты могут быть выпущены за 12 секунд по разным целям.

NASAMS способна уничтожать крылатые и баллистические ракеты, в т.ч. "Искандеры" и "Точки-У". Получение данной системы позволит Украине укрепить противовоздушную оборону, защитить города и важные объекты от авиаударов и ракетных атак российской армии.

Фото: ЗРК NASAMS (Getty Images)

Потребность украинских вооруженных сил именно в ЗРК NASAMS озвучил президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Норвегии в конце марта.

27 июня в Белом доме заявили, что США поставят Украине современные системы ПВО средней и большой дальности, но не уточнили какие именно. По информации анонимного чиновника, администрация Байдена приобретет для Украины NASAMS.

Какое оружие получила Украина от США

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Вашингтон уже предоставил военную помощь на сумму около 5,6 млрд долларов.

Список включает:

свыше 1,4 тыс. зенитных систем Stinger;

6,5 тыс. противотанковых систем Javelin;

более 20 тыс. других противоброневых систем;

высокомобильные РСЗО, в т.ч. HIMARS;

2 системы береговой обороны Harpoon;

более 700 беспилотников Switchblade;

126 гаубиц калибра 155-мм, тягачи для их перевозки;

20 вертолетов Ми-17;

200 бронетранспортеров М113.

Также в рамках военной поддержки Штаты передали Украине стрелковое оружие, патроны и боеприпасы, шлемы и бронежилеты, приборы ночного видения, автомобили, радары, беспилотники Phoenix Ghost, Puma, беспилотные суда береговой обороны, средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз, медицинское оборудование и средства.