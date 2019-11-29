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Стали известны еще восемь участников плей-офф Лиги Европы

Новости » Спорт     29.11.2019 - 09:10
Стали известны еще восемь участников плей-офф Лиги Европы
Фото: "Вольфсбург" вышел в плей-офф Лиги Европы (twitter.com/VfL_Wolfsburg)

К "Александрии", которая уже потеряла шансы там оказаться, может присоединится "Динамо"

Восемь футбольных команд обеспечили себе место в 1/16 финала Лиги Европы-2019/20 по результатам 5 тура группового этапа турнира. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Точно в плей-офф вышли португальские "Брага" и "Спортинг", английский "Вулверхэмптон", немецкий "Вольфсбург", нидерландский АЗ, кипрский АПОЭЛ, бельгийский "Гент" и австрийский ЛАСК.

Ранее в плей-офф турнира уже квалифицировались английский "Манчестер Юнайтед", каталонский "Эспаньол", испанская "Севилья", швейцарский "Базель" и шотландский "Селтик".

Остальные 11 участников плей-офф с группового этапа станут известны по итогам заключительного тура, который состоится через две недели, 12 декабря. К ним присоединятся восемь команд, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов.

К сожалению, "Александрия" уже потеряла шансы на выход в плей-офф ЛЕ, проиграв "Вольфсбургу" (0:1). Киевское "Динамо" также рискует остаться без еврокубковой весны. Команда уступила "Мальме" в драматическом поединке (3:4).

Напомним, определилась уже половина участников плей-офф Лиги чемпионов.

"Динамо" уступило "Мальме" в предпоследнем туре Лиги Европы "Александрия" потеряла шанс на выход в плей-офф Лиги Европы
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