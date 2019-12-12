"Александрия" завершила выступление в Лиге Европы поражением от "Гента"

Фото: "Гент" - "Александрия" (twitter.com/FCO1948)

Подопечные Владимира Шарана играли достойно

"Александрия" не смогла обыграть бельгийский "Гент" в рамках последнего матча группового этапа Лиги Европы сезона 2019/20. Поединок на стадионе "Геламко Арена" завершился со счетом 1:2.

Форвард хозяев Лоран Депуатр отличился в матче дважды в 7 и 16 минутах. Украинский клуб отыграл один мяч во втором тайме - на 54 минуте Денис Мирошниченко получил мяч и нанес удар в нижний угол ворот.

Александрийцы потеряли шансы на плей-офф еще в предыдущем туре. Подопечные Владимира Шарана расположились на четвертом месте в группе, сыграв трижды вничью и три раза потерпев поражение.

Вместе с "Александрией" прекращает еврокубковую кампанию и "Сент-Этьен", "Гент" и "Вольфсбург" отправляются в плей-офф раунд.

Напомним, "Динамо" завершило свои выступления в Лиге Европы, сыграв в решающем матче с "Лугано" вничью - 1:1. Таким образом, на европейской арене весной представлять Украину будет только "Шахтер".