Стали известны имена погибших в Черном море украинцев

Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

В результате крушения Volgo-Balt 214 7 января погибли четыре украинца

При крушении грузового судна Volgo-Balt 214 у берегов Турции в Черном море погибли граждане Украины Владимир Овдиенко, Дмитрий Крепец, Ростислав Вязовский и Руслан Бондик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию посла Украины в Турции Андрея Сибиги и опубликованную накануне судовую роль сухогруза.

Отметим, накануне журналист Андрей Клименко опубликовал судовую роль Volgo-Balt 214, согласно которой экипаж состоял из 11 украинцев и двух граждан Азербайджана.

Позже посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что в катастрофе выжили Станислав Шевчук, Павел Мельниченко, Олег Герщенко, Евгений Ильченко, Евгений Яценко, Денис Скачко и Татьяна Будко.

Таким образом, четверо граждан Украины, о гибели которых сообщалось накануне, это Владимир Овдиенко, Дмитрий Крепец, Ростислав Вязовский и Руслан Бондик.

Напомним, ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отметило, что этот корабль мог перевозить уголь, который незаконно добыли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Известно, что при крушении на его борту было около 3000 тонн угля. По данным МИД Украины, судно затонуло после сильного удара волны.