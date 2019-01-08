Стали відомі імена загиблих в Чорному морі українців

Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

В результаті аварії Volgo-Balt 214 7 січня загинули чотири українця

При аварії вантажного судна Volgo-Balt 214 біля берегів Туреччини в Чорному морі загинули громадяни України Володимир Овдієнко, Дмитро Крепець, Ростислав В'язовський і Руслан Бондик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію посла України в Туреччині Андрія Сибиги і опубліковану напередодні суднову роль суховантажу.

Відзначимо, напередодні журналіст Андрій Клименко опублікував суднову роль Volgo-Balt 214, згідно якої екіпаж складався з 11 українців та двох громадян Азербайджану.

Пізніше посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що в катастрофі вижили Станіслав Шевчук, Павло Мельниченко, Олег Геращенко, Євген Ільченко, Євген Яценко, Денис Скачко і Тетяна Будко.

Таким чином, четверо громадян України, про загибель яких повідомлялося напередодні, це Володимир Овдієнко, Дмитро Крепець, Ростислав В'язовський і Руслан Бондик.

Нагадаємо, раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб відзначило, що цей корабель міг перевозити вугілля, який незаконно видобули на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Відомо, що при катастрофі на його борту було близько 3000 тонн вугілля. За даними МЗС України, судно затонуло після сильного удару хвилі.