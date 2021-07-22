Стали известны имена первых соперниц украинских теннисисток на Олимпиаде в Токио
В Токио состоялась жеребьевка в одиночном и парном разрядах. В результате определились соперницы украинских теннисисток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU.
Элина Свитолина (№6) получила четвертый номер посева и в первом круге встретится с Лаурой Зигемунд (№61) из Германии. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро украинка дошла до четвертьфинала, уступив Петре Квитовой.
Даяна Ястремская (№46) дебютирует в олимпийском турнире матчем против канадки Лейлы Фернандес (№72).
Свитолина и Ястремская в первом круге парного турнира сыграют против француженок Ализе Корне и Фионы Ферро.
Людмила Киченок и Надежда Киченок на старте встретятся с представительницами Индии Санией Мирзой и Анкитой Райной. Для сестер Киченок это вторая Олимпиада: в 2016 году украинки проиграли в первом круге китаянкам Сюй Ифань и Чжэн Сайсай
Ранее РБК-Украина публиковали состав сборной Украины на Олимпиаде в Токио.
Также было обнародовано расписание соревнований.