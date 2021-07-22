Стали известны имена первых соперниц украинских теннисисток на Олимпиаде в Токио

В Токио состоялась жеребьевка в одиночном и парном разрядах. В результате определились соперницы украинских теннисисток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BTU .

Элина Свитолина (№6) получила четвертый номер посева и в первом круге встретится с Лаурой Зигемунд (№61) из Германии. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро украинка дошла до четвертьфинала, уступив Петре Квитовой.

Даяна Ястремская (№46) дебютирует в олимпийском турнире матчем против канадки Лейлы Фернандес (№72).

Свитолина и Ястремская в первом круге парного турнира сыграют против француженок Ализе Корне и Фионы Ферро.



Людмила Киченок и Надежда Киченок на старте встретятся с представительницами Индии Санией Мирзой и Анкитой Райной. Для сестер Киченок это вторая Олимпиада: в 2016 году украинки проиграли в первом круге китаянкам Сюй Ифань и Чжэн Сайсай