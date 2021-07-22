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Стали відомі імена перших суперниць українських тенісисток на Олімпіаді в Токіо

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Четвер 22 липня 2021 09:22
Стали відомі імена перших суперниць українських тенісисток на Олімпіаді в Токіо Фото: тенісистка Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Токіо відбулося жеребкування в одиночному і парному розрядах. В результаті визначилися суперниці українських тенісисток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTU.

Еліна Світоліна (№6) отримала четвертий номер посіву і в першому колі зустрінеться з Лаурою Зігемунд (№61) з Німеччини. У 2016 році на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро Українка дійшла до чвертьфіналу, поступившись Петрі Квітовій.

Даяна Ястремська (№46) дебютує в олімпійському турнірі матчем проти канадки Лейли Фернандес (№72).

Світоліна і Ястремська в першому колі парного турніру зіграють проти француженок Алізе Корне і Фіони Ферро.

Людмила Кіченок і Надія Кіченок на старті зустрінуться з представницями Індії Санією Мірзою і Анкітою Райною. Для сестер Кіченок це друга Олімпіада: у 2016 році Українки програли в першому колі китаянкам Сюй Іфань і Чжен Сайсай

Раніше РБК-Україна публікували склад збірної України на Олімпіаді в Токіо.

Також було оприлюднено розклад змагань.

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