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ССО знищили залізничний міст у Криму

14:02 23.06.2026 Вт
2 хв
"Перший пішов" - лаконічно зазначили військові
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські військові (Getty Images)

У вівторок, 23 червня, з'явилась інформація про повне знищення залізничного мосту через Північнокримський канал у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спецоперацій.

"Вибачте, але у нас тут офіційно-термінове: Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує", - йдеться у заяві.

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У Силах спецоперацій наголосили, що "перший пішов".

Зазначимо, 19 червня міст через Північнокримський канал в районі Армянська вже отримував критичні руйнування.

Фото: карта Північнокримського каналу у Криму (Google maps)

Нагадаємо, 23 червня підрозділи ГУР провели операцію на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті удару було уражено вантажівки, які використовувалися для постачання російських військ через так званий сухопутний коридор до Криму.

Крім того, на окупованому півострові через аварії на енергетичних мережах запровадили графіки відключень електроенергії. Без світла та водопостачання залишилися мешканці низки міст і районів.

Також у ніч на 21 червня в різних районах Криму лунали вибухи. Через це тимчасово призупиняли рух Керченським мостом. У районі морського порту очевидці зафіксували масштабну пожежу, над місцем якої здіймався густий чорний дим.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці нічної операції. За його словами, українські сили завдали ударів по цілях з обох боків Керченського мосту. Відстань до них від лінії фронту становить близько 300 кілометрів.

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