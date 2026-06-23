ССО знищили залізничний міст у Криму

"Вибачте, але у нас тут офіційно-термінове: Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує", - йдеться у заяві.

У Силах спецоперацій наголосили, що "перший пішов".

Зазначимо, 19 червня міст через Північнокримський канал в районі Армянська вже отримував критичні руйнування.

Фото: карта Північнокримського каналу у Криму (Google maps)

Нагадаємо, 23 червня підрозділи ГУР провели операцію на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті удару було уражено вантажівки, які використовувалися для постачання російських військ через так званий сухопутний коридор до Криму.

Крім того, на окупованому півострові через аварії на енергетичних мережах запровадили графіки відключень електроенергії. Без світла та водопостачання залишилися мешканці низки міст і районів.