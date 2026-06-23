"Коридор" до Криму тріщить по швах: ГУР ефектно спалило техніку росіян (відео)

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Бійці ГУР знищили російські вантажівки, які перевозили вантажі через окуповану частину Запорізької області до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Головне управління ризиків".

Що сталось Бійці ГУР провели операцію на окупованій частині Запорізької області. Під удар потрапили вантажівки, які доставляли вантажі так званим сухопутним коридором до Криму. На відео зафіксоване знищення кількох одиниць ворожої техніки. Деталі операції Удари завдали дрони підрозділу ДАД - "Далекобійні авіаційні дрони". Операція відбулась на Запорізькому напрямку. Читайте також: У Керчі палає ТЕЦ після "прильотів", половина Криму залишилася без світла (відео) У ГУР зазначили, що знищення ворожих вантажівок порушило роботу логістичного маршруту між окупованою частиною материкової України та Кримом.