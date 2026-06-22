Світло даватимуть по три години: у Криму ввели масштабні графіки відключень

В окупованому Криму через аварії на енергомережах запроваджують графіки відключення світла. Без електроенергії та води залишилися низка міст і районів півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Радіо Свобода" Крим.Реалії .

Масштабні знеструмлення почалися у неділю, 21 червня. Без світла опинилися населені пункти північно-західної, центральної та південної частини Криму. Через відсутність електрики зупинилися насосні станції, тому на півострові почалися ще й перебої з водопостачанням.

Графіки відключень запровадили й у Севастополі. Крім того, у деяких містах та селах вирішили тимчасово вимикати вуличне освітлення.

Як діють графіки відключень

У понеділок, 22 червня, так звана окупаційна "влада" низки міст і селищ оприлюднила графіки відключень. Найбільш жорсткі обмеження діють в Алушті, Джанкої, а також у Нижньогірському, Чорноморському та Красноперекопському районах.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі Криму та Севастополя, у нашому районі діють віялові відключення електроенергії за графіком: 3 години без світла, 3 години з подачею електроенергії", - йдеться у заяві.

У Красноперекопському районі та Алушті в непарні дні діє чіткий розклад: електрику вимикають з 00:00 до 03:00, потім з 06:00 до 09:00 і так далі.

У Судаку жителі залишатимуться без електроенергії до трьох годин на день, однак конкретний час відключень наразі не вказується.