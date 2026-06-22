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Світло даватимуть по три години: у Криму ввели масштабні графіки відключень

17:52 22.06.2026 Пн
2 хв
В яких містах півострова діють найжорсткіші обмеження?
aimg Валерій Ульяненко
Світло даватимуть по три години: у Криму ввели масштабні графіки відключень Фото: у Криму почали діяти графіки відключень світла (Getty Images)
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В окупованому Криму через аварії на енергомережах запроваджують графіки відключення світла. Без електроенергії та води залишилися низка міст і районів півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Радіо Свобода" Крим.Реалії.

Масштабні знеструмлення почалися у неділю, 21 червня. Без світла опинилися населені пункти північно-західної, центральної та південної частини Криму. Через відсутність електрики зупинилися насосні станції, тому на півострові почалися ще й перебої з водопостачанням.

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Графіки відключень запровадили й у Севастополі. Крім того, у деяких містах та селах вирішили тимчасово вимикати вуличне освітлення.

Як діють графіки відключень

У понеділок, 22 червня, так звана окупаційна "влада" низки міст і селищ оприлюднила графіки відключень. Найбільш жорсткі обмеження діють в Алушті, Джанкої, а також у Нижньогірському, Чорноморському та Красноперекопському районах.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі Криму та Севастополя, у нашому районі діють віялові відключення електроенергії за графіком: 3 години без світла, 3 години з подачею електроенергії", - йдеться у заяві.

У Красноперекопському районі та Алушті в непарні дні діє чіткий розклад: електрику вимикають з 00:00 до 03:00, потім з 06:00 до 09:00 і так далі.

У Судаку жителі залишатимуться без електроенергії до трьох годин на день, однак конкретний час відключень наразі не вказується.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня в різних частинах тимчасово окупованого Криму зафіксували вибухи - тимчасово зупиняли рух Керченським мостом. У районі морського порту бачили густий чорний дим, що здіймався над місцем пожежі.

Пізніше український президент Володимир Зеленський розкрив деталі нічної операції. Він заявив, що українські сили вдарили по цілях з обох боків Керченського мосту, які розташовані на відстані близько 300 км від лінії бойового зіткнення.

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Крим Графіки відключення світла Електроенергія
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