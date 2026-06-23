Крим стає "котлом": експерт пояснив, як РФ втрачає контроль над півостровом

Крим поступово перетворюється на пастку для російських військ. У разі повного перекриття логістичних шляхів величезне угруповання окупантів опиниться у повній ізоляції - без пального, боєприпасів та електроенергії.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна сказав голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

Російська армія може опинитися у масштабній пастці

За словами експерта, географічне положення півострова на тлі успішних дій Сильних Сил України перетворює його на зону смертельної небезпеки для загарбників.

"Зараз Крим став вже природним котлом. Якщо буде повністю логістика перекрита, то ці військові, кількість яких нарощували на території Криму, вони опиняться в котлі. І без палива, без забезпечення електроенергією вони не зможуть виконувати свої військові завдання", - наголосив Барієв.

Він додав, що за таких умов утримувати та зберігати контроль над півостровом для Російської Федерації буде надзвичайно важким завданням.

Критична ситуація зі світлом та газом

Окрім очевидного дефіциту пального, в окупованому Криму суттєво загострилася ситуація з енергопостачанням. Енергетична інфраструктура загарбників опинилася під системними ударами.

Барієв пояснив, що проблеми зі світлом напряму пов'язані з ураженням газових об'єктів:

Удари прийшлися не лише по електричних підстанціях, а й по газорозподільних об'єктах.

Головні електростанції півострова - Балаклавська (у Севастополі) та Таврійська, які окупанти звели вже після 2014 року для автономного живлення Криму, - працюють виключно на газі.

Перебої з постачанням блакитного палива автоматично паралізують генерацію світла на цих ТЕС.

Паніка серед цивільних та крах "курортного сезону"

Енергетичний та логістичний колапс уже відгукнувся на повсякденному житті півострова та його економіці. Мешканці Криму готуються до гіршого сценарію, а росіяни масово скасовують поїздки.

Продукти харчування в крамницях наразі є, проте люди почали активно скуповувати товари тривалого зберігання.

Понад 58% росіян уже відмовилися від раніше заброньованих місць у кримських санаторіях та пансіонатах.

Росіяни масово здають куплені квитки на півострів, оскільки бачать реальну інформацію про те, що доїхати туди через зруйновану логістику стає майже неможливо.

За оцінкою Барієва, такий масовий бойкот відпочинку завдасть нищівного удару по кримській економіці, яка критично залежить від дотацій та літнього сезону.

Атаки по окупантах в Криму

Протягом останнього тижня українські військові завдали серії ударів по об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, були уражені залізничні мости, Глібівське підземне газосховище, нафтобаза поблизу Керчі, радіолокаційні станції та газові компресорні станції, які використовувалися для забезпечення російських військ.

Сьогодні, 23 червня після удару по ТЕЦ у Керчі спалахнула пожежа на резервуарах з нафтопродуктами, а в низці міст і районів півострова виникли перебої з електропостачанням.

На тлі атак окупаційна влада посилила обмеження, зокрема скоротила роботу громадського транспорту, торгівлі та закладів харчування, а також тимчасово обмежила продаж пального та ввела графіки відключень світла.

За даними партизанського руху "Атеш", одночасно в Криму фіксується активізація евакуації сімей представників окупаційної адміністрації та російських силових структур.