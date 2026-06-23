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ССО уничтожили железнодорожный мост в Крыму

14:02 23.06.2026 Вт
2 мин
"Первый пошел", - лаконично отметили военные
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (Getty Images)

Во вторник, 23 июня, появилась информация о полном разрушении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил спецопераций.

"Извините, но у нас здесь официально-срочное: железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует", - говорится в заявлении.

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В Силах спецопераций подчеркнули, что "первый пошел".

Отметим, 19 июня мост через Северо-Крымский канал в районе Армянска уже получал критические разрушения.

Фото: карта Северокрымского канала в Крыму (Google maps)

Напомним, 23 июня подразделения ГУР провели операцию на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате удара были поражены грузовики, которые использовались для снабжения российских войск через так называемый сухопутный коридор в Крым.

Кроме того, на оккупированном полуострове из-за аварий на энергетических сетях ввели графики отключений электроэнергии. Без света и водоснабжения остались жители ряда городов и районов.

Кроме того, в ночь на 21 июня в различных районах Крыма раздавались взрывы. Из-за этого движение по Керченскому мосту было временно приостановлено. В районе морского порта очевидцы зафиксировали масштабный пожар, над местом которого поднимался густой черный дым.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности ночной операции. По его словам, украинские силы нанесли удары по целям с обеих сторон Керченского моста. Расстояние до них от линии фронта составляет около 300 километров.

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