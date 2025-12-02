ССО знищили склади і місця накопичення ворога у двох областях на Донбасі (відео)

Інші успішні операції ССО

Нагадаємо, раніше підрозділи Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по району зберігання та запуску ударних дронів "Шахед" поблизу мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Це сталося у ніч на 28 листопада.

Також бійці ССО показали ефектні кадри нещодавньої бойової операції під Покровськом. За допомогою наземних та повітряних дронів забезпечили евакуацію поранених суміжників та взяли у полон російського солдата під Покровськом.

А на Лиманському напрямку воїни ССО показали відео зачистки росіян та захоплення трофеїв.