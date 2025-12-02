ССО уничтожили склады и места накопления врага в двух областях на Донбассе (видео)

Другие успешные операции ССО

Напомним, ранее подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по району хранения и запуска ударных дронов "Шахед" вблизи мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Это произошло в ночь на 28 ноября.

Также бойцы ССО показали эффектные кадры недавней боевой операции под Покровском. С помощью наземных и воздушных дронов обеспечили эвакуацию раненых смежников и взяли в плен российского солдата под Покровском.

А на Лиманском направлении воины ССО показали видео зачистки россиян и захвата трофеев.