UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

ССО завдали удару по логістиці РФ у Курській області: які втрати ворога

Ілюстративне фото: бійці ССО завдали удару по логістиці РФ у Курській області (sof.mil.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Українські військові завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ в ніч на 18 вересня. Він базується в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій в Telegram.

Як стало відомо, внаслідок удару було уражено:

  • базу зберігання матеріальних засобів;
  • склади з боєприпасами;
  • місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

У ССО вказали, що 810-та окрема бригада морської піхоти, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.

Особовий склад цієї частини причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

Спецоперації ССО на фронті в Україні

Українські спецпризначенці регулярно виконують бойові завдання на передовій, у тому числі в тилу противника.

Зокрема, бійці ССО вполювали FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" У мережі показали відео, на якому видно, що ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.

Також відомо про блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.

А нещодавно бійці одного з підрозділів провели успішну спецоперацію поблизу кордону з Росією, не дозволивши загарбникам укріпитися на нових позиціях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська областьВійна в Україні