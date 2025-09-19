ССО завдали удару по логістиці РФ у Курській області: які втрати ворога

Спецоперації ССО на фронті в Україні

Українські спецпризначенці регулярно виконують бойові завдання на передовій, у тому числі в тилу противника.

Зокрема, бійці ССО вполювали FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" У мережі показали відео, на якому видно, що ворожий вертоліт було впольовано прямо у польоті.

Також відомо про блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.

А нещодавно бійці одного з підрозділів провели успішну спецоперацію поблизу кордону з Росією, не дозволивши загарбникам укріпитися на нових позиціях.