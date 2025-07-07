Бійці ССО провели блискавичний наліт на позицію ворога біля кордону з РФ (відео)

Група бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ зайшла з тилу та провела блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

"Кордон, дощ та скупчення противника - не перешкода, а звичні робочі умови для операторів Сил спеціальних операцій. Воїни ССО працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення, завдаючи ворогу нищівних ударів", - йдеться в дописі під відео.

Як повідомляється, цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з РФ.

Завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму воїни досягли поставленої мети.