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Бійці ССО провели блискавичний наліт на позицію ворога біля кордону з РФ (відео)

Понеділок 07 липня 2025 18:48
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Бійці ССО провели блискавичний наліт на позицію ворога біля кордону з РФ (відео) Ілюстративне фото: бійці ССО провели блискавичний наліт на позицію ворога біля кордону з РФ (sof.mil.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Група бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ зайшла з тилу та провела блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

"Кордон, дощ та скупчення противника - не перешкода, а звичні робочі умови для операторів Сил спеціальних операцій. Воїни ССО працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення, завдаючи ворогу нищівних ударів", - йдеться в дописі під відео.

Як повідомляється, цього разу група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з РФ.

Завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму воїни досягли поставленої мети.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1 027 540 військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1100 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 33 артилерійських систем, 233 дронів та іншу техніку ворога.

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Сили спеціальних операцій Війна в Україні
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