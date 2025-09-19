RU

ССО нанесли удар по логистике РФ в Курской области: какие потери врага

Иллюстративное фото: бойцы ССО нанесли удар по логистике РФ в Курской области (sof.mil.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Украинские военные нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в ночь на 18 сентября. Он базируется в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций в Telegram.

Как стало известно, в результате удара были поражены:

  • база хранения материальных средств;
  • склады с боеприпасами;
  • место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

В ССО указали, что 810-я отдельная бригада морской пехоты, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе, активно участвует в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении.

Личный состав этой части причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.

 

Спецоперации ССО на фронте в Украине

Украинские спецназовцы регулярно выполняют боевые задачи на передовой, в том числе в тылу противника.

В частности, бойцы ССО подстрелили FPV-дроном российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" В сети показали видео, на котором видно, что вражеский вертолет был подстрелен прямо в полете.

Также известно о молниеносном налете на вражескую позицию у границы с Россией.

А недавно бойцы одного из подразделений провели успешную спецоперацию вблизи границы с Россией, не позволив захватчикам укрепиться на новых позициях.

