ССО нанесли удар по логистике РФ в Курской области: какие потери врага

Спецоперации ССО на фронте в Украине

Украинские спецназовцы регулярно выполняют боевые задачи на передовой, в том числе в тылу противника.

В частности, бойцы ССО подстрелили FPV-дроном российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" В сети показали видео, на котором видно, что вражеский вертолет был подстрелен прямо в полете.

Также известно о молниеносном налете на вражескую позицию у границы с Россией.

А недавно бойцы одного из подразделений провели успешную спецоперацию вблизи границы с Россией, не позволив захватчикам укрепиться на новых позициях.