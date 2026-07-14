ССО атаковали последний большой "бензиновый" НПЗ в России
Ночью 14 июля Силы специальных операций Украины успешно атаковали один из самых больших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ССО.
Как объяснили украинские воины, речь идет о "Газпроме нефтехим Салават". Этот вражеский НПЗ находится в городе Салават, Башкортостан.
На этот раз к операции было привлечено подпольное повстанческое движение "Черная искра", которое работает непосредственно в России.
Бойцы подчеркивают, что "Газпром нефтехим Салават" был последним большим производителем бензина, который еще не атаковали в этом году.
"Дроны ССО успешно достигли своих целей. По предварительным данным, поражена критическая установка первичной перегонки нефти АВТ-6 и другие производственные мощности завода", - сказано в заявлении.
На этот раз украинские беспилотники преодолели около 1500 километров.
"Силы специальных операций продолжают реализовывать дальнобойные санкции Украины против России. Силы специальных операций: Всегда за гранью!", - подытожили воины.
Как сообщало ранее РБК-Украина, ночью 14 июля ВСУ совершили новую масштабную атаку на Крым. Первые последствия уже известны.
Также мы писали, что украинская ПВО снова начала перехватывать баллистику. В ПС ВСУ объявили результаты своей работы 14 июля.
Кроме того, стало известно, сколько российских судов воины СБС поразили за прошедшие сутки.