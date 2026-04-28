Кім Чен Ин похвалив солдатів КНДР за самопідриви на війні в Україні замість полону

14:54 28.04.2026 Вт
2 хв
Диктатор назвав самогубство своїх солдатів "подвигом"
aimg Валерій Ульяненко
Кім Чен Ин похвалив солдатів КНДР за самопідриви на війні в Україні замість полону Фото: Кім Чен Ин (Getty Images)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив політику, згідно з якою солдати повинні вчиняти самогубство на війні в Україні, щоб уникнути полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Кім Чен Ин відкрив у КНДР музей із "трофейною" технікою ЗСУ (фото)

Під час виступу на заході в Пхеньяні Кім Чен Ин двічі згадав солдатів, які вчинили самопідриви.

"Герої, які без вагань обрали самогубство, самогубну атаку, щоб захистити велику честь. Вони не очікували жодної компенсації, хоча й здійснили видатні подвиги. Вони загинули героїчною смертю", - сказав лідер КНДР.

Тисячі солдатів та зброя для РФ

Bloomberg нагадало, що у 2024 році Кім Чен Ин підписав військовий пакт із російським диктатором Володимиром Путіним, який містив положення про взаємну оборону.

З того часу південнокорейські та західні розвідувальні агентства підрахували, що Пхеньян направив не менше 10 000 солдатів і десятки тисяч контейнерів зі зброєю для допомоги Росії у війні. Вважається, що Північна Корея зазнала важких втрат, тисячі людей загинули в бою.

Заява Кім Чен Ина з’явилася після повідомлень про те, що північнокорейських військовослужбовців, захоплених Україною, змушували вчиняти самогубство, щоб уникнути полону.

Нагадаємо, перші повідомлення про відправку північнокорейських військових до Росії з'явилися в жовтні 2024 року. Головне управління розвідки Міноборони України та розвідка Південної Кореї зафіксували переправлення перших 1500 солдатів, яких згодом кинули на Курщину.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що українські фахівці дослідили уламки північнокорейських балістичних ракет KN-23, якими Росія атакує Україну.

Виявилось, що ці ракети містять цивільні чипи та компоненти 50-річної давнини - і не є копіями російських "Іскандерів", попри зовнішню схожість.

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили вже 19-й раз: які нові терміни
Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили вже 19-й раз: які нові терміни
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО