Кім Чен Ин похвалив солдатів КНДР за самопідриви на війні в Україні замість полону

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив політику, згідно з якою солдати повинні вчиняти самогубство на війні в Україні, щоб уникнути полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Під час виступу на заході в Пхеньяні Кім Чен Ин двічі згадав солдатів, які вчинили самопідриви.

"Герої, які без вагань обрали самогубство, самогубну атаку, щоб захистити велику честь. Вони не очікували жодної компенсації, хоча й здійснили видатні подвиги. Вони загинули героїчною смертю", - сказав лідер КНДР.

Тисячі солдатів та зброя для РФ

Bloomberg нагадало, що у 2024 році Кім Чен Ин підписав військовий пакт із російським диктатором Володимиром Путіним, який містив положення про взаємну оборону.

З того часу південнокорейські та західні розвідувальні агентства підрахували, що Пхеньян направив не менше 10 000 солдатів і десятки тисяч контейнерів зі зброєю для допомоги Росії у війні. Вважається, що Північна Корея зазнала важких втрат, тисячі людей загинули в бою.

Заява Кім Чен Ина з’явилася після повідомлень про те, що північнокорейських військовослужбовців, захоплених Україною, змушували вчиняти самогубство, щоб уникнути полону.