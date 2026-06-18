ССО показали удар по нафтобазі в одному з ключових тилових регіонів РФ

Нагадаємо, удар по Ростовщині стався тієї ж ночі, коли Москва зазнала наймасованішої атаки українських безпілотників за весь час війни.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження як Московського НПЗ, так і нафтобази "Гуково" в Ростовській області.