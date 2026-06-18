ССО показали удар по нафтобазі в одному з ключових тилових регіонів РФ

ССО спільно з повстанським рухом "Чорна іскра", який діє на території РФ, вразили нафтобазу та базу паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ
У ніч проти 18 червня підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з повстанським рухом "Чорна іскра" уразили нафтобазу "Ростовнефтепродукт" та базу ПММ у місті Гуково Ростовської області. Кілька дронів досягли цілей – на об'єктах зафіксовано пожежі та руйнування.
Уражені цілі мали подвійне призначення: забезпечували транспортну систему Ростовської області та підтримували військову логістику окупаційних військ.
Бази використовувалися для зберігання, перевалки та відвантаження бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.
Ростовська область є ключовим тиловим регіоном РФ для угруповання військ на півдні та сході України.
Нагадаємо, удар по Ростовщині стався тієї ж ночі, коли Москва зазнала наймасованішої атаки українських безпілотників за весь час війни.
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження як Московського НПЗ, так і нафтобази "Гуково" в Ростовській області.