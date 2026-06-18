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ССО показали удар по нафтобазі в одному з ключових тилових регіонів РФ

17:56 18.06.2026 Чт
1 хв
Операцію провели разом із повстанським рухом усередині Росії
aimg Валерія Абабіна
Фото: Уражена Нафтобаза в Ростовській області (ukr_sof)

ССО спільно з повстанським рухом "Чорна іскра", який діє на території РФ, вразили нафтобазу та базу паливно-мастильних матеріалів у Ростовській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ

У ніч проти 18 червня підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з повстанським рухом "Чорна іскра" уразили нафтобазу "Ростовнефтепродукт" та базу ПММ у місті Гуково Ростовської області. Кілька дронів досягли цілей – на об'єктах зафіксовано пожежі та руйнування.

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Уражені цілі мали подвійне призначення: забезпечували транспортну систему Ростовської області та підтримували військову логістику окупаційних військ.

Бази використовувалися для зберігання, перевалки та відвантаження бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.

Ростовська область є ключовим тиловим регіоном РФ для угруповання військ на півдні та сході України.

Нагадаємо, удар по Ростовщині стався тієї ж ночі, коли Москва зазнала наймасованішої атаки українських безпілотників за весь час війни.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження як Московського НПЗ, так і нафтобази "Гуково" в Ростовській області.

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