ССО показали удар по нефтебазе в одном из ключевых тыловых регионов РФ

ССО совместно с повстанческим движением «Черная искра», действующим на территории РФ, нанесли удар по нефтебазе и базе горюче-смазочных материалов в Ростовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
В ночь на 18 июня подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с повстанческим движением "Черная искра" нанесли удар по нефтебазе "Ростовнефтепродукт" и базе ГСМ в городе Гуково Ростовской области. Несколько дронов достигли целей - на объектах зафиксированы пожары и разрушения.
Пораженные цели имели двойное назначение: обеспечивали транспортную систему Ростовской области и поддерживали военную логистику оккупационных войск.
Базы использовались для хранения, перевалки и отгрузки бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.
Ростовская область является ключевым тыловым регионом РФ для группировки войск на юге и востоке Украины.
Напомним, удар по Ростовской области был нанесен в ту же ночь, когда Москва подверглась самой массированной атаке украинских беспилотников за всё время войны.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение как Московского НПЗ, так и нефтебазы «Гуково» в Ростовской области.