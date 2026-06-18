ССО показали удар по нефтебазе в одном из ключевых тыловых регионов РФ

Напомним, удар по Ростовской области был нанесен в ту же ночь, когда Москва подверглась самой массированной атаке украинских беспилотников за всё время войны.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение как Московского НПЗ, так и нефтебазы «Гуково» в Ростовской области.