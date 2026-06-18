RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ССО показали удар по нефтебазе в одном из ключевых тыловых регионов РФ

17:56 18.06.2026 Чт
1 мин
Операция была проведена совместно с повстанческим движением на территории России
aimg Валерия Абабина
Фото: Поражена нефтебаза в Ростовской области (ukr_sof)

ССО совместно с повстанческим движением «Черная искра», действующим на территории РФ, нанесли удар по нефтебазе и базе горюче-смазочных материалов в Ростовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

В ночь на 18 июня подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с повстанческим движением "Черная искра" нанесли удар по нефтебазе "Ростовнефтепродукт" и базе ГСМ в городе Гуково Ростовской области. Несколько дронов достигли целей - на объектах зафиксированы пожары и разрушения.

Читайте также:Повреждено "сердце" нефтеперерабатывающего завода в Москве: что известно

Пораженные цели имели двойное назначение: обеспечивали транспортную систему Ростовской области и поддерживали военную логистику оккупационных войск.

Базы использовались для хранения, перевалки и отгрузки бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов.

Ростовская область является ключевым тыловым регионом РФ для группировки войск на юге и востоке Украины.

Напомним, удар по Ростовской области был нанесен в ту же ночь, когда Москва подверглась самой массированной атаке украинских беспилотников за всё время войны.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение как Московского НПЗ, так и нефтебазы «Гуково» в Ростовской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МоскваНПЗ