ССО ликвидировали вражескую ДРГ в Покровске

Бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали вражескую диверсионную группу в Покровске Донецкой области и обнаружили вражеский ударный беспилотник, который также был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"Во время специальных действий операторы ССО организовали засаду на пути передвижения противника. Благодаря слаженной работе группы, было уничтожено четырех оккупантов", - отметили в ССО. Также сообщается, что враг пытался накапливаться в многоэтажке, но уже на подходе к укрытию трех россиян уничтожили, четвертый пытался отойти и сбить украинский разведдрон из стрелкового оружия. Однако его обнаружили и уничтожили. "Во время отхода, наши воины обнаружили и обезвредили вражеский БПЛА "Ждун", - отмечается в сообщении Сил специальных операций.