РФ хоче перерізати логістику: у ЗСУ розповіли про бої у Покровську та Мирнограді

Вівторок 25 листопада 2025 10:13
UA EN RU
РФ хоче перерізати логістику: у ЗСУ розповіли про бої у Покровську та Мирнограді Фото: у ЗСУ розповіли про бої у Покровську та Мирнограді (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська намагаються перерізати логістику між Покровськом та Мирноградом, та мають намір у подальшому оточити агломерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу ДШВ ЗСУ.

"Характер дій противника свідчить про наміри найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Росіяни мають намір оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле", - зазначили у ДШВ.

Повідомляється, що десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана.

Північну частину Мирнограду росіяни нагамаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони.

"Посилюємо наше угруповання у місті для захисту південних околиць. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування", - додали у 7 корпусі ДШВ ЗСУ.

На північному сході Мирнограду 38 окрема бригада морської піхоти взяла у полон чотирьох окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих – колишні увʼязнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів.

Як розповіли росіяни, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою.

Після затримання солдати ЗСУ надали полоненим всі необхідні умови та допомогу, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається епіцентром боїв у Донецькій області. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.

Окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.

Водночас українські війська проводять контрнаступальні дії та захищають свої позиції.

Як повідомили у ДШВ, українські захисники зберігають позиції у центрі Покровська та зачистили від ворога райони залізничного вокзалу, педагогічного училища і скверу Соборний. Росіянам не вдається закріпитися.

