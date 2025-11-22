"Проводимо контрнаступальні дії": Зеленський розповів про ситуацію в районі Покровська

Ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою на фронті. Українські війська проводять контрнаступальні дії та захищають свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, по російських дезінформаційних операціях, та планах ворога.

"Найбільш складно - Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили - понад 150 тисяч, які продовжують штурми, - кожен день найбільше атак саме там, багато місяців уже це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Проводимо контрнаступальні дії", - повідомив він.

Також, за словами президента, на межі між Дніпровською та Донецькою областю ЗСУ захищають свої позиції.

"Харківщина - захищаємо позиції. Запоріжжя - захищаємо позиції. Оріхівський напрямок, Гуляйпільський - робимо все, щоб стабілізувати. Дякую всім за стійкість! Дякую всім, хто з Україною!", - додав Зеленський.