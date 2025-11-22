"Проводимо контрнаступальні дії": Зеленський розповів про ситуацію в районі Покровська
Ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою на фронті. Українські війська проводять контрнаступальні дії та захищають свої позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, по російських дезінформаційних операціях, та планах ворога.
"Найбільш складно - Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили - понад 150 тисяч, які продовжують штурми, - кожен день найбільше атак саме там, багато місяців уже це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Проводимо контрнаступальні дії", - повідомив він.
Також, за словами президента, на межі між Дніпровською та Донецькою областю ЗСУ захищають свої позиції.
"Харківщина - захищаємо позиції. Запоріжжя - захищаємо позиції. Оріхівський напрямок, Гуляйпільський - робимо все, щоб стабілізувати. Дякую всім за стійкість! Дякую всім, хто з Україною!", - додав Зеленський.
Бої за Покровськ
Нагадаємо, епіцентром боїв у Донецькій області залишається Покровський напрямок, де російські війська намагаються оточити місто з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.
Окупанти використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ Донецької області. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.
Нещодавно російські війська на трасі Селідове-Покровськ здійснили масований штурм Покровська на легкій техніці. Він мав частковий успіх.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські захисники продовжують обороняти Покровськ. Наразі про контроль російських окупантів над містом або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться.
За його словами, росіяни намагаються прориватися до багатоповерхівок у Покровську та Мирнограді. Військове командування України вже підготувало заходи проти таких планів ворога.
Раніше 7 корпус ДШВ повідомляв, що російські окупанти намагаються обійти Покровськ і захопити населений пункт Гришине, що розташований на північному заході від міста.
Захопити сам Покровськ росіянам не вдається, вони не можуть продавити оборону міста.
Окрім того, як розповіли у ДШВ, російські війська "сточуються" у Покровську. Ворог підтягнув оперативні резерви, щоб поповнити втрати серед особового складу.