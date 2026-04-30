Топ-генерал США признал, что Россия помогает Ирану в войне

Росія допомагає Ірану у війні, що раніше заперечував Кремль. Про це стало відомо під час слухань у Сенаті.

"Немає сумнівів, що Росія Володимира Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля щодо успіху в Ірані", - заявив Вікер.

Він підкреслив, що дії Москви спрямовані на підрив американських зусиль .

"Там точно є якісь дії", - сказав генерал відмовившись вдаватися в подробиці, посилаючись на публічний характер слухання.

Раніше цю інформацію Кремль заперечував перед Білим домом.

Путін допомагає Ірану з ударами

Нагадаємо, що питання участі Росії у війні на Близькому Сході та її зв'язків з Іраном вже неодноразово ставало предметом обговорення на міжнародній арені.

Зокрема, спецпосланник США Стив Уиткофф пояснював відсутність покарання для РФ за передачу даних Ірану тим, що президент Дональд Трамп "повірив на слово" російському диктатору, який заперечував будь-яку допомогу.

Проте у МЗС Німеччини заявляли, що Росія допомагає Ірану визначати цілі для ударів, і це є частиною путінського плану відвернути увагу Заходу від України.

Експерти також вказують на "приховану руку Путіна", оскільки Іран застосовує тактики, дуже схожі на ті, які використовують окупанти у війні в Україні, та може отримувати від Росії розвідувальні дані й підтримку для ударів по силах США та їхніх союзників.

Крім того, ескалація конфлікту є економічно вигідною для Москви. Через кризу на енергетичному ринку зросли ціни на нафту та газ, що забезпечує Росії додаткові доходи для фінансування війни проти України.